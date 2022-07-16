Objektiflere yakalanan Petek Dinçöz'den bomba açıklama " Sürprize hazır olun..."

2000'lere "Foolish Casanova" şarkısıyla damga vuran, danslarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan bir dönemin gözde isimlerinden Petek Dinçöz 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğu ile mutluluğa evet demişti. Ünlü çift 2017 yılında oğulları Aslan'ı kucaklarına almıştı. Yollarına ayrı devam etme kararı alan çift, 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında bitirmişti. Eşiyle boşanmasının ardından oğlu ile Miami'ye yerleşen güzel şarkıcı geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı, samimi açıklamalarda bulundu. Dinçöz Miami'ye oğlunun eğitimi için yerleştiğini söyleyerek "Her şeyim onun üzerine kurulu. Bir ayağımız yine Türkiye’de olacak. Ama sürprizlere açık olun, güzel işlerle döneceğim” dedi.