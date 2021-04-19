Obeziteye karşı alınacak önlemler obeziteye çözüm önerileri!
Obezite tüm dünyada çağın hastalığı olarak biliniyor. Diyabet başta olmak üzere tansiyon, kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklara yol açan obeziteye karşı alınması gereken 10 önlemi sıraladık.
Beden kitle indeksi 25’in üzerindeki kişiler kilolu, 30’un üzerinde olanlar obezite hastası, 40’in üzerindekiler ise morbid obez olarak kabul edilmekte. Obezite başta insülin direnci ve diyabet olmak üzere; tansiyon yüksekliği, koroner kalp hastalıkları, karaciğer yağlanması, inme, demans, ortopedik sorunlar ve kanser olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlıyor.
Obezite ile mücadelede kişi öncelikle kilo verme motivasyonunu sağlanmalıdır. Kendi sağlığı ile ilgili yükümlülüklerini kabul etmeyen kişilerde cerrahi dahil uygulanacak hiçbir yöntem başarılı olmamaktadır.
Obezite ile mücadele için 10 önemli öneri
1-Çok yavaş yemek yiyin ve sofradan 20 dakikadan önce kalkmayın.
2-Katı gıdaları en az 20 kez, çorba yoğurt gibi sıvı gıdaları en az 10 kez çiğneyin