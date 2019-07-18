Obez doktor Avustralya'dan gelip kendini Türk hekimlerine emanet etti!

Ameliyatın üzerinden iki gün geçmesine rağmen 5 kilo verdiğini belirten Galdau, “Yıllardır kilo problemi sebebiyle farklı farklı diyetler uyguluyordum. 150 kiloya çıkıp 120’ye indiğim, sonra 90 kiloya kadar indiğim ama yine 100 kiloya çıktığım zamanlar oldu." diye konuştu.