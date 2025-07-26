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Öacalan'la görüşenDEM'den yeni açıklama: Önemki katkılar sunmasını bekliyor

Öacalan'la görüşenDEM'den yeni açıklama: Önemki katkılar sunmasını bekliyor

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda İmralı Cezaevi’nde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti'nden açıklama geldi. Öcalan'ın mesajlarını ileten heyet, "TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

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DEM Parti İmralı Heyeti, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda İmralı Cezaevi’nde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleşti.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'ın mesajlarını iletti.

DEM Parti İmralı Heyetinin açıklaması şöyle;

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik.

Fikir teatisinde bulunduk

Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Sayın Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti.

TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı.

Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti.

Selam ve saygılarımızla."

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