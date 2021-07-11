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O yorumu görünce küplere bindi! Işın Karaca takipçisine verdiği yanıtla şok etti

O yorumu görünce küplere bindi! Işın Karaca takipçisine verdiği yanıtla şok etti

48 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım magazin gündemine olay oldu.

O yorumu görünce küplere bindi! Işın Karaca takipçisine verdiği yanıtla şok etti

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile dolu dizgin aşk yaşamaya devam eden ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. 

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O yorumu görünce küplere bindi! Işın Karaca takipçisine verdiği yanıtla şok etti

Karaca, geniş kesim etekli elbisesiyle yürüdüğü anları Instagram hesabından paylaştı. 

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O yorumu görünce küplere bindi! Işın Karaca takipçisine verdiği yanıtla şok etti

Karaca'nın son paylaştığı videoya gelen yorum, ünlü şarkıcıyı küplere bindirdi.

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O yorumu görünce küplere bindi! Işın Karaca takipçisine verdiği yanıtla şok etti

Bu gönderinin altı yorum dolarken, takipçilerinden biri "file dönmüşsün" dedi. 

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