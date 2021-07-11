O yorumu görünce küplere bindi! Işın Karaca takipçisine verdiği yanıtla şok etti
48 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım magazin gündemine olay oldu.
Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile dolu dizgin aşk yaşamaya devam eden ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.
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Karaca, geniş kesim etekli elbisesiyle yürüdüğü anları Instagram hesabından paylaştı.
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Karaca'nın son paylaştığı videoya gelen yorum, ünlü şarkıcıyı küplere bindirdi.
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Bu gönderinin altı yorum dolarken, takipçilerinden biri "file dönmüşsün" dedi.
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