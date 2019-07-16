O virüsten bir ayda 54 kişi öldü! Myanmar'da domuz gribi salgını
Anadolu Ajansı
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, bir aydır görülen domuz gribi salgınında 54 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hastalık nedeniyle ilk ölüm 19 Haziran'da rapor edilmişti.
Sağlık ve Spor Bakanlığı kamu bilgilendirme görevlisi Phyu Phyu Aye yaptığı açıklamada, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle haziran ayının ikinci yarısından bu yana 54 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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Yangon'un salgından en fazla etkilenen bölge olduğunu kaydeden Aye, burada 43 ölüm olduğunu aktardı.
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Aye, Yangon, Sagaing, Magway, Bago, Ayeyarwardy ve Mon bölgelerinde 671 hastadan 274'ünde virüs tespit edildiğini ifade etti.
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