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O sözü duyan Nisa çılgına döndü! Acun Ilıcalı açıkladı: Yokluk Adası’na giden isim bakın kim oldu

O sözü duyan Nisa çılgına döndü! Acun Ilıcalı açıkladı: Yokluk Adası’na giden isim bakın kim oldu

Survivor All Star, birleşme partisinden sonra tüm hızıyla devam ediyor. Gönüllüler takımında yer alan Nisa ve Yağmur yarış sırasında adeta birbirine girdi.

O sözü duyan Nisa çılgına döndü! Acun Ilıcalı açıkladı: Yokluk Adası’na giden isim bakın kim oldu

Survivor Türkiye'nin All Star sezonunda haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi. 

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O sözü duyan Nisa çılgına döndü! Acun Ilıcalı açıkladı: Yokluk Adası’na giden isim bakın kim oldu

Güç ve dengenin önem taşıdığı dokunulmazlık oyununda yine ilk etapta kadın yarışmacılar mücadele verdi. Kadınlar karşılaşmasında 8-5'lik skor ile ünlüler ilk turu galip bitirdi.

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O sözü duyan Nisa çılgına döndü! Acun Ilıcalı açıkladı: Yokluk Adası’na giden isim bakın kim oldu

İkinci etapta da yine erkek yarışmacılar sahaya çıktı. Kazananın aynı zamanda karnıyarık ve pilav ödülü alacağı dokunulmazlık oyununda erkeklerde üstün gelen gönüllüler oldu. 

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O sözü duyan Nisa çılgına döndü! Acun Ilıcalı açıkladı: Yokluk Adası’na giden isim bakın kim oldu

Eşitlik sağlandığı için bu kez son turda en iyiler karşılaşması yaşandı. Heyecan dolu mücadelede Nagihan'ın aldığı sayı ile dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı 2-1 kazandı.

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