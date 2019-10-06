O Ses Türkiye'ye RTÜK çalışanı damga vurdu jüriler duyunca şaşkına döndü

Yıllardır Tv8'de yayınlanan ve bu yıl da ekranlara geri dönüş yaparak sevenleriyle buluşan O Ses Türkiye, önceki akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Hadise'nin ise jüri koltuğunda oturduğu yarışmada ilginç bir an yaşandı.