O Ses Türkiye'de Zeliha Kendirci yarıştı Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci'nin kardeşi

O Ses Türkiye yarışmasına Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci damgasını vurdu, ikili beraber düet yaptı.

O Ses Türkiye'nin dün akşam TV8 erkanlarında yayımlanan bölümünde O Ses Çocuklar yarışmasının şampiyonu Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci yarıştı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'de Zeliha Kendirci, beğenileri topladı.

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O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Zeliha Kendirci, Duyanlara Duymayanlara şarkısını seslendirdi. Zeliha Kendirci, performansıyla Seda Sayan ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı.

İşte O Ses Türkiye'de o anlar

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Acun Ilıcalı da yarışmacı, eski O Ses Türkiye şampiyonu Şahin Kendirci'nin kardeşi olduğunu açıkladı. Kardeşine destek vermek için stüdyoya gelen Şahin Kendirci, jüri üyeleriyle hasret giderdi.

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Sahneye çıkan Şahin Kendirci, kardeşi Zeliha Kendirci ile düet yaptı. 

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