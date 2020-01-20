O Ses Türkiye'de Oğuz Görceğiz Elmacı Güzel performansıyla hayran bıraktı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jüri üyeliklerini Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un yaptığı O Ses Türkiye'nin 19 Ocak Pazar yayınlanan son bölümünde sahne alan Oğuz Görceğiz, kendine has tarzı ile söylediği Elmacı Güzel şarkısı ile tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı.