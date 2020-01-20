O Ses Türkiye'de Oğuz Görceğiz Elmacı Güzel performansıyla hayran bıraktı
O Ses Türkiye'nin dün akşam yayımlanan bölümüne Oğuz Görceğiz aslı yarışmacı, damga vurdu. 'Elmacı Güzel' şarkısını seslendiren yarışmacının sesini farklı açılardan kullanabilmesi jüri üyelerini hayran bıraktı.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jüri üyeliklerini Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un yaptığı O Ses Türkiye'nin 19 Ocak Pazar yayınlanan son bölümünde sahne alan Oğuz Görceğiz, kendine has tarzı ile söylediği Elmacı Güzel şarkısı ile tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı.
Yarışmaya İzmir'den katılan 44 yaşındaki yarışmacı Oğuz Görceğiz, gelen istek üzerine şarkıyı bir kez daha söyledi. Yarışmacının, şarkının bazı kısımlarında sesini incelterek bazı yerlerinde kalınlaştırarak söylemesi jürinin büyük beğenisini kazandı.
Murat Boz "Şarkıcılığın sadece şarkı söylemekten ibaret olmadığının kanıtısınız" diyerek yarışmacıya övgüler yağdırdı. Hadise ise "Ben sahnede 2-3 kişi var sandım" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
Sonrasında ise jüri üyeleri, Oğuz'u takımlarına katmak için mücadeleye girdiler. Beyaz ise Oğuz Görceğiz'i takımına katmak için Murat Boz'u blokladı.