O Ses Türkiye'de Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün Hadise'yi ifşa planı olay oldu!

TV8'in reyting rekortmeni yarışma programı O Ses Türkiye'de geçen sezonun yine adından söz ettirmeye devam etti. Son sezonda jüri üyelerinden ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın ve yarışmacısının zaferi ile neticelenmişti. O Ses Türkiye'de Hadise, gerek kıyafetiyle ve de sözleriyle çok konuşuldu.