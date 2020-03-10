O Ses Türkiye'de Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün Hadise'yi ifşa planı olay oldu!
TV8'de ilgiyle izlenen O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyeleri Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün, diğer jüri üyesi ünlü şarkıcı Hadise hakkında planladıkları ifşa videosu gündeme oturdu.
Ekranların çok izlenen yarışma programlarından olan TV8'in O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyeleri şarkıcı Murat Boz'un ve komedyen Beyazıt Öztürk'ün, diğer şarkıcı jüri üyesi Hadise hakkında planladıkları ifşa planı yapmaları sosyal medyada çok konuşuldu.
TV8'in reyting rekortmeni yarışma programı O Ses Türkiye'de geçen sezonun yine adından söz ettirmeye devam etti. Son sezonda jüri üyelerinden ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın ve yarışmacısının zaferi ile neticelenmişti. O Ses Türkiye'de Hadise, gerek kıyafetiyle ve de sözleriyle çok konuşuldu.
Ekranların keyifli izlenen yarışmaları arasında olan O Ses Türkiye geçen sezon yine kendisinden söz ettirdi. Seda Sayan’ın yarışmacısının zaferi ile sonuçlanan yarışmanın değişmez jüri üyesi Hadise yine gerek kıyafetleri ve gerekse tatlı sert atışmaları ile çok konuşuldu.
Yeni sezon öncesi buluşan Beyazıt Öztürk ve Murat Boz da yaptıkları kulis muhabbetinde Hadise’yi çekiştirdi ve ortaya esprili bir video çıkmış oldu.