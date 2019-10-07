O Ses Türkiye'de Hadise'nin göğüs dekolteli kıyafeti ağızları açık bıraktı fiyatı ise şaşırttı
Yeni sezonda O Ses Türkiye'deki ilk şampiyonluğunu tatmak isteyen Hadise, bu sefer de yarışmanın ilk bölümünde giydiği kıyafetle gündeme gelmeyi başardı.
O Ses Türkiye'nin yeni sezon ilk bölümünde giydiği göğüs dekolteli elbisesiyle adından söz ettiren Hadise'nin, o kıyafete ne kadar para verdiği ortaya çıktı. Hadise'nin sevenleri, o uçuk ücreti duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.
Son günlerde Demet Akalın'la "Kocası yok ki" polemiği ile gündeme gelen Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği kıyafete tam 81 bin TL vermiş. Şarkıcının tercih ettiği üstü straplez geniş deri kemerli ve gri etekli elbise, tepkilere neden oldu.
Dekoltesi eleştirildi: Kıyafetin hem dekoltesi hem de fiyatından dolayı, Hadise birçok eleştiri aldı. Sosyal medya hesabında kombinini paylaşan Hadise'ye bazı takipçileri, programı ailelerin de izlediğini, göğüs dekoltesine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Fiyatı duyan da tepki gösterdi: Kombininin fiyatını duyan sosyal medya kullanıcıları ise, kazanılan paraların bu tarz harcamalara gitmesini anlayamadığını söyledi.