O Ses Türkiye'de Hadise'nin anlattıkları şoke etti: Bana pis Türk diyenler oldu

Gurbette büyümenin ne demek olduğunu iyi bildiğini söyleyen Hadise, konuşmasına şu şekilde devam etti:

- "Neden? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Belçika'da doğdum. Okulda, ırkçılık da yaşadım. Bana pis Türk diyenler de oldu."