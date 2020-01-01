O Ses Türkiye'de Fırat Aydınus ve Max Kruse'den müzik performansı

O ses Türkiye Yılbaşı özel programına Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse ve hakem Fırat Aydınus damga vurdu.

O ses Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel yayını düzenlendi. Programa birçok ünlü isim katılırken Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse ve hakem Fırat Aydınus da programda yer aldı.

Max Kruse sahnede 'Sway' şarkısını seslendirdi. Fenerbahçeli yıldıza 4 jüri üyesi de döndü. Kruse, "Bu senin ilk şarkı söylemen mi?" sorusunu "Duşta çok şarkı söylerim ama insanların önünde ilk olacak." diye cevap verdi.

''Türkiye çok dost canlısı ve yardımsever insanlar gördüm''

Kruse, Acun Ilıcalı'nın "Türkiye'de bir Alman futbolcusun. Buraya gelirken ne bekliyordun ve ne buldun?" ise "Çok fazla beklentim yoktu. Almanya'nın dışında yaşamak için ilk defa çıkıyorum. Elbette bazı ülkelerin Türkiye hakkında bazı fikirleri var. Ama buraya geldiğimde çok dost canlısı ve yardımsever insanlar olduğunu gördüm. Bu yüzden burada çok rahat ve iyi hissediyorum. " şeklinde yanıt verdi.

"Benim en zor ayak uydurduğum şey buradaki duygu değişimi''

Türkiye'de en çok zorlandığı şeyi de açıklayan yıldız futbolcu, "Benim en zor ayak uydurduğum şey buradaki duygu değişimi. Her şey bir haftada yüzde yüzden sıfıra düşebiliyor. Özellikle bir mağlubiyet ya da galibiyet aldığında işler baya hızlı değişiyor. En çok buna alışmakta zorluk yaşadım ama 6 ay sonra her şey daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Tercihi Beyaz oldu

Max Kruse, Fenerbahçeliler arasında seçim yapmak zorunda olduğunu belirtti ve tercihini Beyaz'dan yana kullandı.

Fırat Aydınus 'Beni yak' şarkısıyla sahneye çıktı

O Ses Türkiye'de şarkı söyleyen bir diğer isim ise Fırat Aydınus oldu. Aydınus, 'Beni yak' şarkısıyla sahneye çıkmayı tercih etti.

"Sadece sahada değil, maçlardan sonra da yalnızız''

Performansını ardından Beyazıt Öztürk'ün "Sahada iki takımın taraftarı var ama siz sahada yalnızsınız." sorusunu yanıtlayan Aydınus, "Sadece sahada değil, maçlardan sonra da yalnızız. Aile tarafına etki etmesi en zorlu durum bizim için." dedi.

Daha sonra Acun Ilıcalı: "Geçen bizim maçımızda VAR'dan golümüzü iptal etti. Altay kurtardı penaltıyı, sonra gol attık iptal edildi. VAR'da hocamız vardı." şeklinde espiri yaparken Aydınus, "Acun Bey'in dediği gibi böyle hedef gösterilebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kızının Murat Boz'u tercih etmesini istediğini vurgulayan Aydınus, tercihini Seda Sayan'dan yana kullandı.