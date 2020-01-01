O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında 2020 birincisi belli oldu!
Her sene yılbaşında gelenek haline gelen TV8'in O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında ekran dünyasının sevilen isimleri performanslarını sergilediler.
Jüri koltuklarında Murat Boz, Seda Sayan, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birçok ünlü isim şarkılar seslendirerek hünerlerini sergilediler.
O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı gece yarısına kadar devam etti. O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programında bu kez birbirinden ünlü isimler şarkı söylemek için sahneye çıktılar.
Geceye damga vuran performans ise Serenay Sarıkaya’dan geldi. 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Sahneye çıkan Serenay Sarıkaya Duy Beni performansıyla büyük beğeni topladı. Seyircinin isteğini kırmayan güzel oyuncu şarkıyı bir kez daha seslendirdi.
O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları bu yıl da izleyicilere renkli anlar yaşattılar. O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında birbirinden önemli isimler yer aldı. İşte bu yılın konukları; Serenay Sarıkaya, Gupse Özay, Hande Erçel, Özge Özpirinççi, Şebnem Bozoklu, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral,