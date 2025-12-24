BIST 11.352
O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kadrosu belli oldu! O Ses Yılbaşı yarışmacıları kimler, hangi ünlüler var?

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kadrosu belli oldu! O Ses Yılbaşı yarışmacıları kimler, hangi ünlüler var? - Resim: 1

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı’na katılan ünlüler sosyal medyada peş peşe paylaşılan videolar sonrası gündem oldu. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı programı için birçok ünlü ismi ikna etti. Programın konseptinden farklı olarak ünlü konukların jüri karşısına çıktığı bu özel program 31 Aralık gecesi izleyiciyle buluşacak. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları kimler? İşte 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı’na katılan ünlüler...

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kadrosu belli oldu! O Ses Yılbaşı yarışmacıları kimler, hangi ünlüler var? - Resim: 2

İşte O Ses Türkiye Yılbaşı programında yarışan ünlü isimler:

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kadrosu belli oldu! O Ses Yılbaşı yarışmacıları kimler, hangi ünlüler var? - Resim: 3

SERRA ARITÜRK

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kadrosu belli oldu! O Ses Yılbaşı yarışmacıları kimler, hangi ünlüler var? - Resim: 4

AVA YAMAN

