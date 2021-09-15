O Ses Türkiye yeni sezonda Hadise yok İşte Acun Ilıcalı'nın seçtiği yeni isim
O Ses Türkiye yeni sezonda jüri kadrosunda yıllardır koltuğunu koruyan ünlü şarkıcı Hadise olmayacak. Acun Ilıcalı Hadise'nin Exxen'de yayınlanan rap yarışmasında yer alacağını ancak O Ses Türkiye'de yerine başka isim düşünüldüğünü ifade etti. İşte Hadise'nin yerine gelecek erkek isim...
Acun Ilıcalı Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'nin yeni sezon jüri kadrosuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı'nın ilk kez duyurduğu “Hadise bu sezon O Ses Türkiye’de yok” açıklaması sosyal medyada da çok konuşuldu. Medya kulislerinde beklenen ve herkesin kafasını karıştıran kulis dedikodularının sonunda Acun Ilıcalı'dan, katıldığı yayında ilk açıklama geldi.
Sosyal medyada yer alan kulislere göre, Ilıcalı'nın Hadise'nin yerine seçeceği isim bir erkek ünlü...
O Ses Türkiye jüri kadrosu üç erkek bir kadın olacak!
Sosyal medyada dolaşan medya kulislerine göre bir değişiklik olmazsa, Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye jüri kadrosunu üç erkek bir kadın şeklinde düşünüyor. Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Ebru Gündeş ve bir erkek isim daha...
Teklif götürdüğünü itiraf etti
Candaş Tolga Işık'ın O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyeleri beli oldu mu sorusuna Ilıcalı, "Bir şeyi yaparken her zaman karşılıklı konuşuyoruz ama büyük ihtimalle belli olacak. Ama birkaç gün daha bana müsaade et. Çünkü başka birileri istemeyebilir." dedi.