O Ses Türkiye yeni sezonda Hadise yok İşte Acun Ilıcalı'nın seçtiği yeni isim

Teklif götürdüğünü itiraf etti

Candaş Tolga Işık'ın O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyeleri beli oldu mu sorusuna Ilıcalı, "Bir şeyi yaparken her zaman karşılıklı konuşuyoruz ama büyük ihtimalle belli olacak. Ama birkaç gün daha bana müsaade et. Çünkü başka birileri istemeyebilir." dedi.