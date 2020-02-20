O Ses Türkiye şampiyonu Seda Sayan iç çamaşırsız transparan elbiseyle büyüledi
O Ses Türkiye yarışmasında birinci gelen Seda Sayan, sahnelere geri döndü. İç çamaşırı tercih etmeyen ünlü sanatçı, yaşına rağmen giydiği transparan kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.
TV8 ekranlarında yayımlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma O Ses Türkiye geçtiğimiz günlerde final yaptı. Hadise, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Seda Sayan'ın jüri üyesi olduğu yarışmanın şampiyonu ise Sayan oldu. Birinciliği ele alan Seda Sayan, şampiyon da olmanın ardından konserler vermeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde Antalya'da sahne alan Seda Sayan, giydiği kıyafet ile adından oldukça söz ettirdi. 57 yaşında olmasına rağmen fit fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sayan, kıyafet seçimleriyle de çoğu kez olay yaratıyor.
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Konserlerinde enerjisiyle seyirciyi harekete geçiren Seda Sayan, ayna efektli transparan bir elbise tercih etti.
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Ayrıca Seda Sayan'ın kasıklarına kadar uzanan yırtmacı da dikkatlerden kaçmadı.
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