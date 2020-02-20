O Ses Türkiye şampiyonu Seda Sayan iç çamaşırsız transparan elbiseyle büyüledi

TV8 ekranlarında yayımlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma O Ses Türkiye geçtiğimiz günlerde final yaptı. Hadise, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Seda Sayan'ın jüri üyesi olduğu yarışmanın şampiyonu ise Sayan oldu. Birinciliği ele alan Seda Sayan, şampiyon da olmanın ardından konserler vermeye devam ediyor.