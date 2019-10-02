O Ses Türkiye jürisini şoke eden değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasındaki flaş değişikliği Acun Ilıcalı duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 8 senedir ekranlarda olan, TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı ve ilk fragman geldi. Değişmeyen jüri kadrosuyla yeni sezonda da ekranlara gelecek O Ses Türkiye'deki flaş değişikliği ise Acun Ilıcalı duyurdu, jüri üyeleri şok oldu.
O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmada jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.
Yayınlanan yeni sezon yarışmasıyla jüri üyelerini de şaşırtan yenilik, 'Jüri bloklama butonu' oldu. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek.
Yaşanan değişikliği açıklayan Acun Ilıcalı "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" diyerek açıkladı.