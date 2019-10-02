O Ses Türkiye jürisini şoke eden değişikliği Acun Ilıcalı açıkladı! Jüri bloklama butonu

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 8 senedir ekranlarda olan, TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı ve ilk fragman geldi. Değişmeyen jüri kadrosuyla yeni sezonda da ekranlara gelecek O Ses Türkiye'deki flaş değişikliği ise Acun Ilıcalı duyurdu, jüri üyeleri şok oldu.