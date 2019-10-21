O Ses Türkiye jürilerine MasterChef şoku! Acun Ilıcalı bombayı patlattı
TV8 ekranlarının iki sevilen yarışması için Acun Ilıcalı, aldığı kararı O Ses Türkiye jürileriyle paylaştı.
TV8 ekranlarının sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk'ün bir yarışmacıdan balık ayıklamasını öğretmesi üzerine açılan yemek konusu üzerine Acun Ilıcalı bombayı patlattı.
Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk'ün açtığı yemek konusu üzerine TV8'in yemek yarışması MasterChef'te yarışmayı O Ses Türkiye jürilerine teklif etti.
O Ses Türkiye jürilerinin iki ayrı takıma ayrılarak yarışmasını teklif eden Acun Ilıcalı, "Hayatımda ilk defa yemek yapmak istiyorum. Hiç yapmamıştım. İki takıma ayrılıp yarışalım. Seda iyi yemek yapıyor. Ben ve Seda aynı takımda olalım, Beyaz ile Hadise diğer takımda. Murat Boz'u da kim alırsa alsın" dedi.
Acun Ilıcalı'nın MasterChef'te yarışma teklifi tüm jüri üyelerini şaşırttığı kadar da sevindirdi Beyaz, yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyerek teklifi kabul etti.