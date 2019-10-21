O Ses Türkiye jürilerine MasterChef şoku! Acun Ilıcalı bombayı patlattı

O Ses Türkiye jürilerinin iki ayrı takıma ayrılarak yarışmasını teklif eden Acun Ilıcalı, "Hayatımda ilk defa yemek yapmak istiyorum. Hiç yapmamıştım. İki takıma ayrılıp yarışalım. Seda iyi yemek yapıyor. Ben ve Seda aynı takımda olalım, Beyaz ile Hadise diğer takımda. Murat Boz'u da kim alırsa alsın" dedi.