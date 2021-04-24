O Ses Türkiye iddiası bomba! Hadise ayrıldı yerine gelen isim şoke etti
Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la adı yasak aşk iddialarına karışan Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı. Yerine gelen isim şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde ortalık fena karıştı. Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'tan ayrılmak için mahkemeye başvurdu. Gündeş, mahkemeye sunduğu dilekçede aldatıldığını yazdı.
Gündeş'in boşanma dilekçesinde eşinin kendisinin de tanıdığı kadınlarla ilişkisi olduğunu belirtmesi üzerine ortaya çıkan bir iddia şoke etti. Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edildi.
Hatta çiftin en son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada birkaç kez görüştükleri ileri sürüldü. Hadise, iddiaları kesin bir dille yalanladı hatta bu iddialara karşı hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.
Tüm bu iddiaların üzerine hakkındaki yayınların durdurulması için mahkemeye başvuran ancak red cevabı aldı.