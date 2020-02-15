O Ses Türkiye finalistleri belli oldu! İşte şampiyon olmak için yarışacak isimler
TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasında sona çok az kaldı. O Ses Türkiye'nin yarı finali, 14 Şubat Cuma akşamı canlı yayında ekrana geldi.
Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliği yaptıkları ses yarışması O Ses Türkiye Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 14 Şubat Cuma akşamı yarı final bölümüyle ekranlara geldi.
O Ses Türkiye'de yarı finale kalan 17 yarışmacı büyük final için mücadele etti. O Ses Türkiye finalistlerini ise sms oylamasıyla seyirciler belirledi.Yarı final ardından adını finale yazdırmayı başaran 6 yarışmacı belli oldu.
O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale gitmeye hak kazandı. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele etti. edecek.
Hadise'nin takımından, İlayda Coşkun, Gürsu Çavuşoğlu, Yağız Ayaksız, Biran Ceren Dörter, Eyüp Sultan Aylar ve Hayri Kasaç yarı finalde canlı yayında sahne aldı.