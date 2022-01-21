O Ses Türkiye 2021 şampiyonu birinci kim Tv8 canlı yayınına geri sayım başladı!

TV8 canlı yayını O Ses Türkiye 2021 finali şampiyonu kim olacak? O Ses Türkiye izleyicisi nefesini tuttu Tv8 ekranlarında canlı yayınlanacak O Ses Türkiye finaline sayılı saatler kala birincinin kim olduğunu merak ediyor ve tahmin etmeye çalışıyor. Sosyal medyada birbirinden ilginç anketler paylaşılıyor ve sıkı izleyiciler 'O Ses Türkiye'yi kim kazandı' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte O Ses Türkiye 2021 birincisi kim oldu ortaya çıkmadan evvel yarışmaya ve finalistlere ilişkin tüm detaylar...