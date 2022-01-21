O Ses Türkiye 2021 şampiyonu birinci kim Tv8 canlı yayınına geri sayım başladı!
'TV8 O Ses Türkiye 2021 birincisi kim oldu' sorusu bu akşam yanıt buluyor! Murat Boz, Oğuzhan Uğur, Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk'ün finalistlerinin kıyasıya yarıştığı O Ses Türkiye'yi kim kazandığı ortaya çıkacak!
TV8 canlı yayını O Ses Türkiye 2021 finali şampiyonu kim olacak? O Ses Türkiye izleyicisi nefesini tuttu Tv8 ekranlarında canlı yayınlanacak O Ses Türkiye finaline sayılı saatler kala birincinin kim olduğunu merak ediyor ve tahmin etmeye çalışıyor. Sosyal medyada birbirinden ilginç anketler paylaşılıyor ve sıkı izleyiciler 'O Ses Türkiye'yi kim kazandı' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte O Ses Türkiye 2021 birincisi kim oldu ortaya çıkmadan evvel yarışmaya ve finalistlere ilişkin tüm detaylar...
'O Ses Türkiye'yi kim kazandı birinci kim' sorusu bugünün en merak edilen sorusu zira aylardır Tv8 ekranlarında hem yarışmacıların hem de jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç'un kıran kırana yarıştığı maratonun sonuna gelindi. O Ses Türkiye 2021 finali bu akşam Tv8 ekranlarında canlı yayınlanacak ve bu yılın O Ses Türkiye şampiyonunun kim olduğu ortaya çıkacak.
Dün akşam yayınlanan O Ses Türkiye yarı finalinin ardından bu akşam canlı yayınlanacak O Ses Türkiye final bölümünde Beyazıt Öztürk'ün 3, Oğuzhan Uğur'un 2 , Ebru Gündeş'in 3 ve Murat Boz'un ise 2 finalisti kıran kırana bir mücadeleye girecek ve O Ses Türkiye 2021 şampiyonu olacak!
O Ses Türkiye yarı final heyecanı dün akşam sona erdi O Ses Türkiye Final ise 21 Ocak Cuma yani bu akşam akşam 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. O Ses Türkiye birincisi bu akşam belli olacak.