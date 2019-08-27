"O pahalı hediyeyi aldınız mı?" sorusu soruna Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak yanıt

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın kendisine gümüş mücevherat hediye ettiği iddialarını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim... Neymiş bakalım o fatura" diye konuştu.

Eski Vali Mustafa Yaman’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aralarında İçişleri Bakanı Soylu ile eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu bazı bakanlara hediye aldığı ve bunları kayıtlara geçirdiği iddiası gündeme getirildi.

Yüz binlerce liralık ziyafetler, lüks araçlar

DW'den Tunca Öğreten'in, yayımladığı söz konusu belgelerde, eski Vali Yaman'ın ziyarete gelen bakan ve bürokratlar için yüz binlerce liralık ziyafetler verdiği, lüks araçlar kiraladığı öne sürüldü. Öte yandan belgelerde 3 Mayıs 2017’de Erdoğan için 136 bin 946 lira 73 kuruşluk, Bakan Soylu için de aynı firmadan 39 bin 883 lira 45 kuruşluk hediye gümüş mücevherat alındığı bilgisine yer veriliyor.

"O pahalı hediyeyi aldınız mı?"

Ahmet Hakan, "Süleyman Soylu’ya sordum: O pahalı hediyeyi aldınız mı?" başlığıyla Hürriyet'te yayımlanan yazısında gündeme getirilen bu iddialarla ilgili Soylu'yla yaptığı röportaja yer verdi.

"Tek bir etkinliğine katıldım"

Belediyeden aldığım hiçbir hediye falan yok... Mardin Belediyesi’nin tek bir etkinliğine katıldım, o da bir iftar davetiydi..." diyen Soylu, şöyle devam etti:

Bir bakan, bir şehre gittiğinde masraflar onun adına yazılır. Sadece benim için değil bütün devlet büyükleri için geçerlidir bu kural... Ama bu masraflar öyle abartılı olmaz. Araba kiralama, konaklama türü masraflar... Biz mütevazı insanlarız. Bizim öyle abartılı masrafımız olmaz.

Benim böyle bir hediye almam asla söz konusu değil... O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim... Neymiş bakalım o fatura!

Benim bildiğim tek bir şey var: Ben hediye falan almadım. Almam... Allah muhafaza asla böyle bir şey söz konusu değil..."

"Esnaf bize tespih gösteriyor"

Ayrıca Soylu, Mardin Kayyımı ile bir mağazada alışveriş yaparken çekildiği yönünde basında yer alan görsellerle ilgili olarak da, "Bu tam bir ahlaksızlık, alçaklık... Biz orada esnaf ziyaretleri yapıyoruz... Esnaf bize tespih gösteriyor. 'Bakın bizim böyle tespihlerimiz var' diye... Almışlar bu fotoğrafı, kullanıyorlar. Bu şu demek: Demek fena acıtmışız. Kaşıyıp duruyorlar. Kaşısınlar bakalım" ifadelerini kullandı.