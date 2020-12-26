O km araç kampayalarında son günler! İşte 2020'nin en ucuz otomobilleri listesi
Yeni yıla sayılı günler kala birçok marka sıfır otomobillerde çeşitli kampanyalara gitti. Sıfır kilometre araç almayı düşünenler için artık son günler.. Firmaların kampanyalarının hep bir arada yer aldığı son fırsat listesi yayınlandı. İşte 2020'nin en ucuz sıfır otomobilleri...
Bilindiği üzere her yılbaşı yaklaşırken otomobil firmaları her yıl olduğu gibi kampanya yarışına girdi. Sıfır araç almayı planlayıp bu kampanyalardan faydalanmak isteyenler artık elini bir çabuk tutmalı. Zira 2020'nin en ucuz otomobilleri listesi Sıfır model araba alacakların merakla beklediği son fırsat listedi yayınlandı. İşte her sürücünün bütçesine uygun marka marka model model 0 otomobil güncel fiyatları ve kampanyaları...
CİTROEN YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 155.000 TL
C5 AİRCROSS SUV modelinde 120.000 TL 30 ay 0,99% faiz kampanyası veya 20.000 TL nakit alım desteği sunulmakta. Berlingo Kombi modelinde 60.000 TL 18 Ay 0% faiz kampanyası veya 4.000 TL nakit indirim desteği bulunmakta.
CİTROEN C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 291.500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 192.500 TL