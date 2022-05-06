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O isim beni beş parasız sokağa attı! 'Hayatımın hatasını yaptım' diyen Kaynanalar Defne Yalnız açıkladı

O isim beni beş parasız sokağa attı! 'Hayatımın hatasını yaptım' diyen Kaynanalar Defne Yalnız açıkladı

Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' serisinin bu haftaki konuğu oyuncu Defne Yalnız oldu. Yalnız programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.

O isim beni beş parasız sokağa attı! 'Hayatımın hatasını yaptım' diyen Kaynanalar Defne Yalnız açıkladı

Türkiye'nin ilk yerli televizyon dizisi olan 'Kaynanalar'da 30 yıl boyunca 'Döndü' karakterine hayat veren Defne Yalnız, şöhreti nedeniyle nasıl cezalandırıldığını anlattı.

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O isim beni beş parasız sokağa attı! 'Hayatımın hatasını yaptım' diyen Kaynanalar Defne Yalnız açıkladı

Son olarak geçtiğimiz yıl 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oyuncu olarak rol alan usta sanatçı, Armağan Çağlayan'ın sunduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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O isim beni beş parasız sokağa attı! 'Hayatımın hatasını yaptım' diyen Kaynanalar Defne Yalnız açıkladı

"Hayatımın hatasını yaptım" diyen 73 yaşındaki sanatçı, "Tekin Akmansoy ile 1976’da, İzmir Fuarı’nda sahneye çıktım. Kontratımda yazılı; başka iş yapacaksam izin almalıyım." dedi. 

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O isim beni beş parasız sokağa attı! 'Hayatımın hatasını yaptım' diyen Kaynanalar Defne Yalnız açıkladı

Yalnız "Ben o dilekçeyi verdim ama hayatımın hatasını yaptım. Cevabını almadan sahneye çıktım. ‘İşi derhal bırakın, geri dönün’ diye bir yazı geldi kulise." ifadelerini kullandı.

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