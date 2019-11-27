O Hayat Benim'in Nuran'ı erotik pozlar verdi Yeşim Ceren Bozoğlu kzıdırdı!
O Hayat Benim dizisindeki Nuran karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. 110 kilodan 52 kiloya kadar düşen Bozoğlu'nun seksi çoraplarına yorum yağdı.
Fox TV'nin fenomen olan dizileri arasına giren O Hayat Benim dizisinin yıldız ismi Yeşim Ceren Bozoğlu, son paylaşımları ile kafaları iyice karıştırdı. Nuran karakteri ile çok konuşulan ve üstün oyunculuk performansı ile seyirciden alkış toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halleri takipçileri ikiye böldü
45 yaşında olan başarılı oyuncu bir dönem 110 kiloya kadar çıkmış ve bunalıma girdiğini itiraf etmişti. O Hayat Benim'e veda ettikten sonra bir dönem boşta kaldığını söyleyen ünlü oyuncu ani bir kararlar değişmeye karar vermiş ve 2016 yılında mide ameliyatı olmuştu.
Kısa süre sonra hızla kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, şimdi 52 kiloya kadar düştü son hali ise sosyal medyada çok konuşuldu. Yer aldığı dizilerin hepsi bir bir yayından kaldırılan Yeşim Ceren Bozoğlu uzun süredir bir haber yoktu.
Fakat instagramda paylaştığı yeni pozlar olay oldu. Fileli çorapları ile seksi pozlar veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaşımları takipçileri tarafından çok erotik bulundu.