O hastalıklara ilaç gibi geliyor! Binlerce vatandaş 'Şifalı' olduğu söylenen su için şehre akın ediyor

100 yılı aşkın bir süredir sarılık ve karaciğer hastalıklarına iyi geldiği için Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Muş, Batman ve Mardin, Şanlıurfa gibi illerden her yıl binlerce kişinin ziyaret edip şifa aradığı Aynkaris havuzu, bu yıl da birçok ziyaretçisini ağırlıyor.