O hastalıklara ilaç gibi geliyor! Binlerce vatandaş 'Şifalı' olduğu söylenen su için şehre akın ediyor
DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bulunan, başta sarılık ve karaciğer hastalıklarına iyi geldiği bilinen asırlık "Aynkaris" şifalı su havuzu birçok vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor.
100 yılı aşkın bir süredir sarılık ve karaciğer hastalıklarına iyi geldiği için Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Muş, Batman ve Mardin, Şanlıurfa gibi illerden her yıl binlerce kişinin ziyaret edip şifa aradığı Aynkaris havuzu, bu yıl da birçok ziyaretçisini ağırlıyor.
Buraya gelen aileler, hem şifalı sudan içiyorlar hem de havuz tarafında suya girip piknik havasında vakit geçiriyorlar.
Çocukların şifalı içme suyuna gelip yüzmeleri sıcak havalarda hem serinletti hem de eğlendirdi.
Şifalı suya Haninin köyünden geldiklerini belirten Mehmet Kaya, birçok hastalığa iyi geldiğini, özellikle sarılık hastalığına iyi geldiğini bildiklerini belirterek, "Bu, yıllardır vardı. Bu su için Hani'nin köyünden geliyoruz. Soğuk su olmasından dolayı çocukları da getirdik" dedi.