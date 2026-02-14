BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98

O hallerini hiç görmediniz! Mauro Icardi bakın nasıl bir çocukmuş...

|
O hallerini hiç görmediniz! Mauro Icardi bakın nasıl bir çocukmuş...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. China Suarez ile aşk yaşayan ünlü futbolcu sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin çocukluk halini ilk kez görenler şaştı kaldı.

O hallerini hiç görmediniz! Mauro Icardi bakın nasıl bir çocukmuş... - Resim: 1

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreci günlerce magazin manşetlerini süslemişti.

16
O hallerini hiç görmediniz! Mauro Icardi bakın nasıl bir çocukmuş... - Resim: 2

GALATASARAY'IN YILDIZI MAURO ICARDİ SOSYAL MEDYADA YİNE GÜNDEM OLDU

Ayrılık sonrası sevgilisi China Suarez’le aşk dolu pozlar vermeye devam eden ünlü futbolcu, zaman zaman eski eşinin açıklamaları ve göndermeleri nedeniyle gündem oluyor.

26
O hallerini hiç görmediniz! Mauro Icardi bakın nasıl bir çocukmuş... - Resim: 3

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü yine sosyal medyada gündeme geldi.

36
O hallerini hiç görmediniz! Mauro Icardi bakın nasıl bir çocukmuş... - Resim: 4

Icardi’nin çok konuşulmasının nedeni ise bu kez başka.

YORUMLAR ART ARDA GELDİ

32 yaşındaki futbolcunun çocukluk halini ilk kez görenler şaştı kaldı.

"KIZI, ICARDİ'NİN ÇOCUKLUĞUNA BENZİYOR"

Sosyal medya kullanıcıları, 'Çok tatlı!', ‘Kızı, Icardi’nin çocukluğuna benziyor’, ‘Çok değişmiş’ şeklinde yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

46