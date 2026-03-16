O gece o evde ne oldu? Oyuncu Sunay Kurtuluş’tan Ayşegül Eraslan açıklaması
Ayşegül Eraslan’ın Kağıthane’deki evinde cansız bedeninin bulunması, beraberinde pek çok soru işaretini getirdi. Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise oyuncu Sunay Kurtuluş’un o geceki rotası oldu. Eraslan’ın son saatlerinde yanında olduğu belirlenen Kurtuluş, sessizliğini bozarak avukatları aracılığıyla kamuoyuna bir bilgilendirme metni sundu.
Kağıthane’de cansız bedeni bulunan Ayşegül Eraslan soruşturmasında flaş gelişme: Kamera kayıtları, ölümden sadece bir saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un evde olduğunu belgeledi. Sessizliğini bozan Kurtuluş’tan ilk açıklama geldi.
OLAYDAN 1 SAAT ÖNCE EVDEYDİ
Eraslan'ın ölümünün ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Genç kadının olaydan yaklaşık bir saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'u evinde ağırladığı tespit edildi.
Bunun üzerine polis ekipleri Kurtuluş'un ifadesine başvurdu.
Yeraltı dizisinde Adnan karakterini canlandıran oyuncu Sunay Kurtuluş, ifadesinde Ayşegül Eraslan'ın kendisine şakayla tokat attığını, bu durumdan rahatsız olduğunu ve aralarında kısa süreli bir tartışma yaşandığını söyledi.