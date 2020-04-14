O gece millet aslında Erdoğan'a sahip çıktı!

Bakın…



Her zaman söyledim ve yazdım…



“AK Parti’nin tek rakibi AK Parti’dir…”



Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi ise;

"Bakanlarından milletvekillerine, Genel Merkezinden bürokratlarına, il ve ilçe teşkilatlarından gençlik ve kadın kollarına ,külliyedeki kadrolara kadar görev alanlardır...”



Yoksa Tayyip Erdoğan’ın karşısında onu yolundan çevirebilecek bir muhalefet anlayışı olmadığı apaçık ortada…



Hepsi bir Tayyip Erdoğan tek yine başaramıyorlar. Görüyoruz Gül’ü, Babacan’ı, Davutoğlu’nu takviye alsalar da yine bir Tayyip Erdoğan olamıyorlar…



Olmaları da hiç mümkün değil!



Bırakın Tayyip Erdoğan olabilmeyi Tayyip Erdoğan’ın bir bakanı dahi olamıyorlar…



Gördük işte…



Süleyman Soylu’ya istifası sonrası sosyal medyadan verilen büyük destek, kendilerini siyaseten var eden Recep Tayyip Erdoğan'ı sırtından hançerleyen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener’e çok acı kapak olmadı mı?

Davutoğlu görevden alındı kimin sesi çıktı!..



Öte yandan..



Görevden ayrılmak zorunda bırakılıp bugün hiçbir görevde olmamasına rağmen Melih Gökçek’in lidere sadakat duygularını koltukta olup olmamaya bağlayanlara verdiği dava adamlığı dersi...

Helal olsun…





Soylu’nun istifa ettiğini duyar duymaz telefonuna “Çok üzüldüm. Cumhurbaşkanımızdan ret gelirse Allah aşkına en ufak direnç gösterme” şeklinde mesajı unutulur mu?



Soralım Gökçek’in Bakandan ne çıkarı olabilir ki!



AK Parti’de kaç tane Melih Gökçek gibi duruş gösteren var?



Mesele dava adamı olabilmek !



AK Parti’nin tek meselesi işte bu...



Yoksa bu millet genlerinde ihanet, entrika, fesatlık ve fitne olanları siyasi tarihin çöplüğüne gömüyor…



Sevdiği, inandığı, ülkesine faydalı olduğunu düşündüğü insanları ise baş tacı yapmasını biliyor…



Bu milletin iki saatte 2 milyon tweet atarak Süleyman Soylu’ya sahip çıkmasını aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak olduğunu görmek gerekir..



Çünkü bu millet yıllardır içeriden ve dışarıdan Tayyip Erdoğan'ın yanındaki güçleri devre dışı bırakmak için oynanan her türlü oyunu görüyor…

İlk hedefte hep Soylu olmadı mı?



İşte Alman Welt Gazetesinin dün attığı “ Erdoğan’ın zincirli köpeğinin 3 saatlik istifası” başlığı.





Böyle alçakça bir yorum olabilir mi?

Anlayın kimlerin Soylu'nun geri dönüşünden rahatsız olduğunu...



Çünkü Erdoğan ve Soylu’nun bu ülkede hainlere geçit vermemesi nedeniyle istifa ile tam sevinmişlerken geri dönüşü şamar manyağı yapmış belli ki birilerini!..



O nedenle bu millet Erdoğan’ın birlikte yürüdüğü, arkasını rahatlıkla dönebildiği, inandığı dava arkadaşlarını bertaraf etmek için oynanan oyunları bilerek sahaya iniyor demek en gerçekçi yorumdur..



İstifa gecesi milletin haykırışı bundan kaynaklandı…

Millet Soylu'ya sahip çıkarken aslında yürüdüğü yolda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en sadık yol arkadaşını kaybetmesine gönlü razı olmadı...

Süleyman Soylu ‘Neden istifa etti, neden döndü’ şeklinde bir şeyler yazan ve çizenler bu gerçeği görsünler.



Yani bu millet, Tayyip Erdoğan’ın yanında bir başarı öyküsü yazan, ona asla ihanet etmeyen , onun çizdiği yoldan yürüyen güvendiği bir Bakan için pazar gecesi sosyal medya yoluyla sahaya inmiştir…



Sizin anlayacağınız bu millet için aslında 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milat olmuştur…



O günden sonra inandığı, güvendiği lideri Tayyip Erdoğan’ı asla yalnız bırakmamak için her kritik durumdan üzerine vazife çıkarmaya başlamıştır…

İşte milyonlarca insanın Tayyip Erdoğan’a sosyal medya yoluyla istifayı kabul etmemesi yönünde yaptığı çağrının anlamı, 15 Temmuz gecesi Tayyip Erdoğan’ın kendileri için yaptığı çağrının kendisidir...



“Ben bugüne kadar halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım.”



İşte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iradesi bu…



Kendisine millet tarafından verilen “MİLLETİN ADAMI” unvanının gerektirdiğini Tayyip Erdoğan her zaman yerine getirmiş...

Onun için zaten Recep Tayyip Erdoğan...



Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “İçişleri Bakanımızın gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladım ancak istifasını kabul etmeyerek görevini sürdürmesini istedim” diyerek her alanda başarılarına vurgu yapması da çok özel bir mesaj…



Yani görüldü ki ;



Tayyip Erdoğan’ın en başarılı bakanlarından biri bile 2 saatlik bir kargaşayı başarısızlık görüp istifayı göze alabiliyor.

CHP’ye 10 seçim üst üste kaybettiren Kılıçdaroğlu ve ekibinin kulakları çınlasın…



Yazımın başında ne demiştim;



“AK Partinin tek rakibi AK Parti” diye…



Bütün bu gelişmeler bunu belgeliyor...



Bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde;



Ekonomisinden güvenliğine, Dışişlerinden sağlığına, Şehirciliğinden teknolojisine ve savunmasına kadar yüzde yüz yerli ve milli başarılı bir devlet yönetimi kadrosu gerçeği karşımızda..



YETER Kİ;



Hep birlikte el ele versinler!



Fitne ve fesatçılara geçit vermesinler!



Partide yenilik yaparak 2023 yoluna çıksınlar!



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderine sahip olduklarının önemini çok iyi bilip kenetlendikleri takdirde 2023 seçimlerinde önlerinde kimsenin duramayacağını bilmeliler..

İşte bu noktada o gecenin en anlamlı sosyal medya paylaşımı ile yazımı noktalamak isterim.



“Bu gece Süleyman Soylu için neler yapıldığını gördünüz.

Milletçe Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan için neler yapılabileceğini hayal bile edemezsiniz. Hainlere duyurulur” (@derinanaliz)

Yani o gece millet birlikte yürüğü bakanlarını gayri milli malum yapıya yedirmeyeceğini belirterek aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı.

Bu kadar net...

Bu kez de "Tiyatro algısı" yapanlara gelirsek...

Tanıdık bildik malum kesim..

15 Temmuz hain darbe gecesi "Kontrollü darbe" diyen malum zihniyet!

Hala milletin gücünün farkında değiller!..

Hani deriz ya..

Denemesi bedava!..

Buyurun işte er meydanı!

























