O fotoğraf olay çıkardı Diva ikaz etti! Bülent Ersoy'un Hadise ile olan diyaloğu sosyal medyayı salladı!

Güçlü ses tonuyla, yıllar sonra değiştirdiği imajıyla, mücevher takılarıyla hafızalara kazınan Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy'un sevilen şarkıcı Hadise ile olan diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu. Menajer Haluk Şentürk'ün Hadise ile samimi bir şekilde fotoğraf paylaşması üzerine sinirlenen Diva, Hadise iyi bir kızdır diyerek " Kendisini düşmanım ilan edebilirim!" dedi. Ünlü popçudan cevap gecikmedi. Hadise ise tatlı bir dille Divam, sizin düşmanlığınız bile bir ödül. Ama mesajınız alınmıştır" dedi.