O dehşet fotoğraftaki kişi konuştu ocağı yakamıyorum ateşe yaklaşamıyorum
Samsun'da 11 yıl önce kendisini yaktığı görüntülerle günlerce konuşuşulan Cemalettin Alış, olayın meydana geldiği caddeden geçemediğini belirterek, “Ocağı yakamıyorum, ateşe yaklaşamıyorum, ellerimde yanma hissi hissediyorum” dedi.
6 Şubat 2010’da meydana elinde benzin bidonuyla gelen Cemalettin Alış (39), etrafa “Beni yaktılar, dışarı çıkacak yüzüm kalmadı. 1 milyon TL dolandırıldım. Benim olmayan borçlar yüzünden icralarda sürünüyorum yardım edin" diyerek bağırdıktan sonra elindeki belgeleri gösterirken, bir anda çakmağı çakarak, alevler içerisinde kalmıştı.
Montu, kazağı, atleti tutuşan Alış, etrafa koşarak üzerindekileri çıkartmaya çalışmıştı. Yanan elbiselerini çıkarmayı başaran Alış’ın yüzünde ve vücudunda ciddi yanıklar oluşmuştu. Benzin bidonunu tekrar eline alan Alış, kendini bir daha yakmakla tehdit ederken, bir anda kendinden geçerek yere düşmüştü. O dehşet anları ise İhlas Haber Ajansı’na(İHA) objektiflerine yansımıştı.
Olayın üzerinden 11 yıl geçmesinin ardından Alış, Samsun’a gelerek önceki cezalarını yatmak için adli mercilere teslim oldu. Korona virüsü salgını nedeniyle cezaevinden çıkan Alış, aşığı olduğu Samsunspor’un renkleriyle süslediği kokoreç tezgahını açtı ve çalışmaya başladı. Uzun bir süre tedavi gördükten sonra psikolojik sorunlarını aşan Alış, kırmızı-beyaz ile donattığı tezgahında ateşe yaklaşıp, yakamasa da çoğunluğunu Samsunspor taraftarlarının oluşturduğu müşterilerine hizmet veriyor. Ocağın başında usta kokoreçleri pişirirken, Alış ise müşterilere servis yapıyor. Kendisini yakmasının ardından ateşe yaklaşamadığını ve olayın yaşandığı Samsun Cumhuriyet Meydanı’ndan geçemediğini ifade eden Alış, 11 yılın ardından yaşadıklarını İHA'ya anlattı.
“O fotoğrafları görünce gözlerim doluyor”
Kendisini yaktığı fotoğrafları yıllar sonra gören ve gözyaşlarına boğulan Cemalettin Alış, “Yaşanan olayın ardından zamanla birlikte toparlandım. Allah bana bu kudreti ve sağlığı verdi. Rabb'ime bin şükür olsun. O kendimi ateşe verdiğim fotoğrafları görünce gözlerim doluyor. Bakamıyorum. O anı hatırladığımda aklıma ailem geliyor. Zor ama toparlanmak çok güzel. O günden beri mücadeleyi hiç bırakmadım. Eşim ve sevdiklerim çok büyük destek verdi. Zor bir süreçten geçtim. Allah kimsenin başına vermesin. Kimse benim yaşadığım o duruma gelmesin” dedi.