O dehşet fotoğraftaki kişi konuştu ocağı yakamıyorum ateşe yaklaşamıyorum

“O fotoğrafları görünce gözlerim doluyor”

Kendisini yaktığı fotoğrafları yıllar sonra gören ve gözyaşlarına boğulan Cemalettin Alış, “Yaşanan olayın ardından zamanla birlikte toparlandım. Allah bana bu kudreti ve sağlığı verdi. Rabb'ime bin şükür olsun. O kendimi ateşe verdiğim fotoğrafları görünce gözlerim doluyor. Bakamıyorum. O anı hatırladığımda aklıma ailem geliyor. Zor ama toparlanmak çok güzel. O günden beri mücadeleyi hiç bırakmadım. Eşim ve sevdiklerim çok büyük destek verdi. Zor bir süreçten geçtim. Allah kimsenin başına vermesin. Kimse benim yaşadığım o duruma gelmesin” dedi.