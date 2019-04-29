O artık bambaşka biri! 70 kilo veren Güllü'yü görenler gözlerine inanamıyor
Şarkıcı Güllü, geçtiğimiz gün Antalya’da sahneye çıktı. Sahne öncesi basına poz veren şarkıcıyı görenler tanıyamadı. 70 kilo verdiğini söyleyen Güllü’nün son hali ‘bambaşka biri’ dedirtti.
Arabesk şarkıların buğulu kadın yorumcularından biri o. Yıllardır söylediği şarkılarla müzik dünyasında yerini sağlamlaştıran Güllü, bu kez şarkılarıyla değil verdiği kilolarla gündemde.
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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam Antalya’nın Manavgat İlçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde sahneye çıktı.
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Güllü’nün söylediği roman havalarıyla deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler oturmak bilmedi.
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Konserin en dikkat çekici kısmı ise Güllü’nün son görüntüsüydü.
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