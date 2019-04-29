O artık bambaşka biri! 70 kilo veren Güllü'yü görenler gözlerine inanamıyor

O artık bambaşka biri! 70 kilo veren Güllü'yü görenler gözlerine inanamıyor

Şarkıcı Güllü, geçtiğimiz gün Antalya’da sahneye çıktı. Sahne öncesi basına poz veren şarkıcıyı görenler tanıyamadı. 70 kilo verdiğini söyleyen Güllü’nün son hali ‘bambaşka biri’ dedirtti.

O artık bambaşka biri! 70 kilo veren Güllü'yü görenler gözlerine inanamıyor - Sayfa 1

Arabesk şarkıların buğulu kadın yorumcularından biri o. Yıllardır söylediği şarkılarla müzik dünyasında yerini sağlamlaştıran Güllü, bu kez şarkılarıyla değil verdiği kilolarla gündemde.

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O artık bambaşka biri! 70 kilo veren Güllü'yü görenler gözlerine inanamıyor - Sayfa 2

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam Antalya’nın Manavgat İlçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde sahneye çıktı.

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O artık bambaşka biri! 70 kilo veren Güllü'yü görenler gözlerine inanamıyor - Sayfa 3

Güllü’nün söylediği roman havalarıyla deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler oturmak bilmedi.

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O artık bambaşka biri! 70 kilo veren Güllü'yü görenler gözlerine inanamıyor - Sayfa 4

Konserin en dikkat çekici kısmı ise Güllü’nün son görüntüsüydü.

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