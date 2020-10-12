O artık Avakadocu Ayşe! Temizlikçilik yaparken patron oldu hem de tescilli patron

"Kızımı kucağıma alıp dolmuşla avokado toplamaya gidiyordum"

Girişimci Mecek, satış için harekete geçtiğinde avokadolarının bu kadar fazla ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyledi. İlk günlerden itibaren çok güzel mesajlar almaya başladığını aktaran Mecek, mesajlara yeğeninin yardımlarıyla cevap verdiğini dile getirdi. Siparişlerin gelmeye başlamasıyla market ve bakkallardan koli topladığına değinen Mecek, avokadoları kargoyla adreslere gönderdiğini ifade etti.