O artık Avakadocu Ayşe! Temizlikçilik yaparken patron oldu hem de tescilli patron
ANTALYA'da 5 çocuk sahibi ilkokul mezunu 37 yaşındaki Ayşe Mecek, temizlik ve bahçe işlerinde çalışırken bir yandan da yetiştirdiği avokadoları satarak 5 yılda kendi işinin patronu oldu. Hem de "Avokadocu Ayşe" ismiyle markasını da tescil ettirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, temizlik işlerinde çalışırken internet üzerinden avokado satmaya başlayan Ayşe Mecek, azim ve kararlılıkla her şeyin başarılabileceğini gösterdi. Aile ekonomisine katkı sağlamak için temizlik ve bahçe işlerinde çalışan 5 çocuk sahibi ilkokul mezunu 37 yaşındaki Ayşe Mecek, yaklaşık beş yıl önce yeğeninin önerisiyle bir dönüm bahçesinde avokado yetiştirmeye başladı.
Girişimci kadın, ürününü sosyal medya hesabından satışa çıkardı. İlk satışını 10 avokadoyla yapan Mecek'in sosyal medya sayfası, kısa sürede ilgi gördü. Ürünlerini Türkiye'deki birçok kente göndermeye başlayan girişimci kadın, geçen sürede avokado bahçesini 50 dönüme çıkardı. Mecek, 5 yılın sonunda yılda yaklaşık 250 bin avokado satışı yapan ve çevresindeki kadınlara istihdam olanağı sunan iş insanı oldu.
"Kızımı kucağıma alıp dolmuşla avokado toplamaya gidiyordum"
Girişimci Mecek, satış için harekete geçtiğinde avokadolarının bu kadar fazla ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyledi. İlk günlerden itibaren çok güzel mesajlar almaya başladığını aktaran Mecek, mesajlara yeğeninin yardımlarıyla cevap verdiğini dile getirdi. Siparişlerin gelmeye başlamasıyla market ve bakkallardan koli topladığına değinen Mecek, avokadoları kargoyla adreslere gönderdiğini ifade etti.
Mecek, küçük kızı Hira'nın o dönem yeni doğduğunu belirterek, "Kızımı kucağıma alıp, dolmuşla bahçeye gidiyor, avokadoları topluyordum. Avokadoları bebek arabasına koyup eve getiriyordum. Çocuklar okuldan geldikten sonra yemeklerini yediriyor, küçük kızı uyutup, avokadoları kolilere yerleştiriyor, kargoya götürüyordum." dedi.