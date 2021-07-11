'O adamı istemiyorum' deyip Berkay'a veto verdi! Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış gerçeği açıkladı
Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın düğününe katılmayan Berkay'la ilgili ortaya atılan iddialar olay oldu.
Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile geçtiğimiz çarşamba günü İzmir Alaçatı'da dünyaevine girdi.
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Nikah öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Bastık, "Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Umarım dostlarımızla güzel bir gece geçiririz" dedi.
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Çiftin nikahına katılanlar arasında oyuncu Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç da vardı. Oğuzhan, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de üstlendi.
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Zeynep Bastık-Tolga Akış düğününe, çiftin tüm yakın arkadaşları katıldı.
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