NYT'den mide bulandıran haber! Türkiye'de gerçek Koronavirüs sayıları açıklanmıyor olabilir

Türkiye'de koronavirüsten ölümlerle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara yönelik tartışma bitmiyor. Şimdi de New York Times, İstanbul'daki ölüm verilerini inceledi ve "Türkiye'de gerçek Koronavirüs sayıları açıklanmıyor olabilir" haberi yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin koca günlük olarak Türkiye'deki koronavirüs rakamlarını ve Türkiye'nin Covid-19 durumunu açıklıyor. Ancak açıklanan rakamlarla ilgili tartışma sürüyor. Şimdi de ABD'nin önce gelen gazetelerinden New York Times, İstanbul'da son iki seneye göre ciddi artış gösteren ölüm sayılarına işaret ederek, Ankara'nın gerçek Koronavirüs verilerini paylaşmadığını öne sürdü.

Geçen yıla göre 2 bin 100 kişi daha fazla öldü

Gazetenin araştırmasına göre bu sene 9 Mart ile 12 Nisan arası geçen senenin ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 bin 100 daha fazla ölüm yaşandı. Türkiye'de 9 Mart'ta açıklanan Koronavirüs kaynaklı ölüm bulunmuyordu. Bu sayı, 12 Nisan'da bin 198 arttı. NYT, İstanbul'daki verileri ve açıklanan rakamlar kıyalandığında ölü sayısının çok daha fazla olma ihtimalinin ortaya çıktığını belirtti.

Pulitzer Ödüllü İstanbul Büro Şefi'nden iddialar

Haberde 2 bin 100 kişinin de Koronavirüs'ten öldüğüne dair kesin bir kanıt bulunmasa da yükselişin salgın günlerinde yaşandığına dikkat çekildi.

NYT'nin Pulitzer Ödüllü İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, hükûmetin Covid-19 kaynaklı ilk ölümü 17 Mart'ta açıkladığını hatırlatarak, İstanbul'da ölüm oranının daha önce zıplama yaptığını, yani Koronavirüs'ün Türkiye'ye gelişinin geç açıklanmış olabileceğini ileri sürdü.

Bentley Üniversitesi profesörü ne dedi?

Konu üzerine araştırma yapan Bentley Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden Asistan Profesör Onur Altındağ da benzer sonuçlara ulaştı. Gall, "Beştepe Sarayı, dikkatlice organize edilmiş bir propoganda kampanyası uyguluyor" diyerek hastanelerden ve mezarlıklardan neredeyse haber akışı olmadığına dikkat çekti. Haberde, Mart ayında "provokatif" paylaşımlar sebebiyle 410 kişinin tutuklanmasına da yer verildi.