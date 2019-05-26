Nusret'ten tarihi başarı Cannes Film Festivali'nde ödül alan ilk kasap

Dünyanın en iyi blogger'ı: Nusret Gökçe, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Dünya Blogger Ödülleri'nde bir ödül kazandı. Bu yıl ilki verilen ödül için yeni fikirleriyle dünyayı etkileyen 22 aday yarıştı. Gökçe, 'dünyanın en iyi blogger'ı ödülüne layık görülen isim oldu.