Nusret'in sırrı ortaya çıktı! Her ay 20 bin TL...
Instagram’da 23 milyon 600 bin takipçisi olan Nusret Gökçe'nin bu rakama ulaşmasındaki sırrın aylık 20 bin TL’ye işe aldığı sosyal medya uzmanı olduğu ortaya çıktı.
Instagram’da 23 milyon 600 bin takipçisi olan Nusret Gökçe yaptığı paylaşımlarla bu sayıyı sürekli artırıyor.
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Nusret’in bu rakama ulaşmasındaki sır, aylık 20 bin TL’ye işe aldığı sosyal medya uzmanıymış.
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Nusret’in verdiği pozlar, çektiği videolar, yaptığı diğer tüm paylaşımlara bu uzman karar veriyormuş.
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İkili hiç ayrılmıyormuş.
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