Nusret'in ortağı Mithat Erdem'i eşi evden uzaklaştırdı! Beni aldatıyor ve dövüyor...
Dünyaca ünlü et restoran zinciri Nusret’in ortaklarından Mithat Erdem’e eşi Çiğdem Erdem boşanma davası açtı. Çiğdem Erdem, eşi için 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Dünyaca ünlü et restoran zinciri Nusret’in ortaklarından Mithat Erdem’e kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan eşi Çiğdem Erdem, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Çiğdem Erdem, eşinin öfke kontrolünü kaybederek kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, ünlü restoran zinciri Nusret’in ortaklarından Mithat Erdem ile Çiğdem Erdem, 1995 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden 3 çocuk dünyaya geldi.
Mithat Erdem’in kendisini aldattığını, öfke kontrolünü kaybederek müvekkiline şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu dava dilekçesinde anlatan Çiğdem Erdem’in avukatları Aslı Çelik ile Nergiz Yılmaz, mahkemeden şu talepte bulundu:
“Müvekkilim, eşine karşı güvenini kaybettiği için boşanma davası açmıştır. Eşi tarafından tehdit edilen müvekkil, her an şiddet tehlikesi altındadır. Bunun ortadan kalkması için mahkemenizden korunma kararı verilmesini talep ediyoruz.”