Nusret ünlü şarkıcının klibinde oynayacak!
Nusret adıyla kurduğu et restoranı zinciriyle tanınan, Türkiye'de ve yurt dışında birçok ülkede restoranı sahibi olan Nusret Gökçe, Mr. Jade olarak tanınan şarkıcı Özkan Şen'den, yeni şarkısının klibinde oynaması için sürpriz teklif...
Sahip olduğu restoranlarında, dünyaca ünlü yıldızları konuk eden Nusret Gökçe, ABD'nin New York eyaletindeki restoranında bu kez Mr. Jade olarak tanınan Özkan Şen'i ağırladı.
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İki yakın dost, restoranda geçirdikleri keyifli anların ardından şehrin lüks mekanlarında eğlence turuna çıktı.
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Mr. Jade, yeni şarkısının klibinde oynaması için Nusret’e teklif götürdü.
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Yakın dostlar, New York sokaklarında turladıktan sonra İstanbul'a beraber döndüler.
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