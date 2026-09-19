Nusret sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği...

RESTORANLARDAN SONRA GAYRİMENKULE YÖNELDİ

Dünya genelinde “Salt Bae” olarak bilinen hareketiyle geniş bir tanınırlığa ulaşan Nusret Gökçe, yıllar içinde farklı ülkelerde açtığı restoranlarla faaliyetlerini uluslararası ölçekte genişletti.

Gökçe'nin yeni yatırımındaki adres ise bu kez restoran mutfağı değil, gayrimenkul sektörü oldu. İspanya'nın turizm merkezlerinden İbiza'da lüks konut projesi geliştiren Gökçe, böylece restoran yatırımlarının ardından farklı bir sektörde de adından söz ettirdi.