Nusret sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği...
Dünya çapında tanınan ünlü isim Nusret Gökçe, et restoranlarıyla sosyal medyanın da bir numaralı ismiydi. Kariyerinde herkesi şaşırtacak yepyeni ve bambaşka bir alana adım atarak büyük bir yatırıma imza attı. İspanya'nın gözde tatil cenneti İbiza'da tamamlanma aşamasına gelen devasa projeyle gündeme gelen Nusret'in yeni mesleğine bakın...
Mutfaktaki küresel başarılarıyla adını taçlandıran Nusret Gökçe, bu kez yatırım rotasını gayrimenkul dünyasına kırarak İspanya'nın gözde adası İbiza'da 51 lüks konut ile 4 restoranın yer aldığı dev projeyi hayata geçiriyor. İşte detaylar...
Et restoranlarıyla Türkiye sınırlarını aşarak dünya çapında tanınan Nusret Gökçe, yatırımlarına yeni bir alan ekledi. Uzun yıllardır gastronomi sektöründeki restoranlarıyla gündeme gelen Gökçe, bu kez İspanya'nın en gözde tatil noktalarından İbiza'da hayata geçirdiği gayrimenkul projesiyle dikkat çekti.
Gökçe'nin İbiza'da geliştirdiği “The N Residences Ibiza” adlı lüks konut projesinin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.
RESTORANLARDAN SONRA GAYRİMENKULE YÖNELDİ
Dünya genelinde “Salt Bae” olarak bilinen hareketiyle geniş bir tanınırlığa ulaşan Nusret Gökçe, yıllar içinde farklı ülkelerde açtığı restoranlarla faaliyetlerini uluslararası ölçekte genişletti.
Gökçe'nin yeni yatırımındaki adres ise bu kez restoran mutfağı değil, gayrimenkul sektörü oldu. İspanya'nın turizm merkezlerinden İbiza'da lüks konut projesi geliştiren Gökçe, böylece restoran yatırımlarının ardından farklı bir sektörde de adından söz ettirdi.
İBİZA'DA 51 LÜKS DAİRELİK PROJE
“The N Residences Ibiza” adı verilen projede toplam 51 lüks daire bulunuyor. Konutların yanı sıra proje içerisinde 4 restoran, yüzme havuzu ve yeraltı otoparkı da yer alıyor.
Modern mimari anlayışı ve bünyesinde barındırdığı farklı alanlarla öne çıkarılan projenin yapım çalışmalarında son aşamaya gelindiği belirtiliyor.
PROJE TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ
Gökçe'nin gastronomi sektöründe yıllar içerisinde oluşturduğu uluslararası yatırım ağı, Türkiye'nin dışında farklı ülkelerde açılan restoranlarla büyüdü.
İbiza'daki yeni projeyle birlikte Gökçe'nin yatırımlarına gayrimenkul alanı da eklendi. Lüks konut projesinin tamamlanma aşamasına ulaşmasıyla, Gökçe bu kez restoran yatırımları yerine İspanya'daki gayrimenkul projesiyle gündeme geldi.