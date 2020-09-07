Nusret rekor cirosunu paylaştı! Bakın ne kadar bağış yaptı
Nusret Gökçe, Lübnan halkına destek olmak amacıyla Kızılay'la birlikte yardım kampanyasında rekor kırdı.
Nusret Gökçe, Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlamıştı. ökçe, Etiler şubesinin bir günlük tüm gelirini bağışlayacağını açıklamıştı.
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Dünya yıldızları da Nusret'in bu kampanyasına kayıtsız kalmayıp sosyal medya hesaplarından destek mesajları atmıştı.
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Franck Ribéry, Roberto Mancini, Drogba ve Falcao başta olmak üzere spor dünyasının birçok yıldızı Gökçe'ye destek olmuştu.
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Nusret'in Etiler şubesinin 1 günlük cirosu belli oldu. Rekor kırılan günde tüm gelir bağışlandı.
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