Nusret Gökçe'ye 'dev sıçan'lı protesto! Sendikasız işçi çalıştırıyor iddiası olay

New York'ta ikinci şubesini açmaya hazırlanan Nusret Gökçe'nin sendikasız işçi çalıştırdığını iddia eden bir grup, dev sıçan balonu ile protesto başlattı. Üstelik Gökçe için bir de afiş asılmıştı. Afişte yazan 'Utan Salt Bae' başlığı ise dikkat çekmişti.