Nusret Gökçe'ye çalışanlarından 'helal et' davası: 'Yalan söylememizi istedi'
ABD'de şube açan Nusret Gökçe'nin başı çalışanları tarafından açılan dava nedeniyle belada. ABD'nin New York eyaletindeki restoranda çalışan iki kişi, ünlü işletmeciye 'Helal et konusunda bize yalan söyletti' diyerek dava açtı.
Sosyal medyada ünlendikten sonra, et lokanta zinciri kurup şube sayısını artıran Nusret Gökçe’nin New York’taki restoranındaki iki eski çalışanı dava açtı. Nusret Gökçe'nin çalışanlarına, müşteriye 'helal et' soruları karşısında 'yalan söylemelerini' buyurduğu iddia edildi. Sözcü'nün haberine göre; New York’taki restoranda kendilerine ayrımcılık yapıldığını ve Türk çalışanlarının korunduğunu iddia eden garson Angelo Maher ve bartender Elizabeth Cruz, Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia etti.
“Restorana gelen bazı misafirler etin helal olup olmadığını sordu"
2017’de restoranda çalışan Peru asıllı Maher’e zor işler verildiği ve Türk çalışanların ise koruyup kollandığı iddia edilirken, “Restorana gelen bazı misafirler etin helal olup olmadığını sordu. Bu konuda yalan söylememiz istendi. Net bir bilgi olmasa da böyle söylenmemiz istendi” açıklamasını yaptı.
“Daha kısa etek, daha açık bir üst ve topuklu ayakkabıyla gel”
Öte yandan Cruz’un da benzer bir durum yaşadığı ve bir gün işten eve gönderilerek, “Daha kısa etek, daha açık bir üst ve topuklu ayakkabıyla gel” diye uyarı aldığı öne sürüldü.
Gökçe’nin avukatı New York Post’un haberinde yer alan iddialar ile ilgili bir açıklama yapmadı.