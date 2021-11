Nusret Gökçe'ye çalışanlarından 'helal et' davası: 'Yalan söylememizi istedi'

Sosyal medyada ünlendikten sonra, et lokanta zinciri kurup şube sayısını artıran Nusret Gökçe’nin New York’taki restoranındaki iki eski çalışanı dava açtı. Nusret Gökçe'nin çalışanlarına, müşteriye 'helal et' soruları karşısında 'yalan söylemelerini' buyurduğu iddia edildi. Sözcü'nün haberine göre; New York’taki restoranda kendilerine ayrımcılık yapıldığını ve Türk çalışanlarının korunduğunu iddia eden garson Angelo Maher ve bartender Elizabeth Cruz, Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia etti.