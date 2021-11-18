Nusret Gökçe'ye çalışanlarından 'helal et' davası: 'Yalan söylememizi istedi'

“Daha kısa etek, daha açık bir üst ve topuklu ayakkabıyla gel”

Öte yandan Cruz’un da benzer bir durum yaşadığı ve bir gün işten eve gönderilerek, “Daha kısa etek, daha açık bir üst ve topuklu ayakkabıyla gel” diye uyarı aldığı öne sürüldü.