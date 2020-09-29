Nusret Gökçe'ye büyük darbe! Daha 10 gün olmuştu
Nusret Gökçe, Boston eyaletinde büyük şok yaşadı. Nusr-et'in on gün önce törenle açılan Boston Şubesi, salgın kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile kapatıldı.
Nusret'in ABD'deki restoranlarından biri açıldıktan sadece günler sonra kapatıldı. Söz konusu restoran, ABD'nin Boston kentinde 18 Eylül'de kapılarını açmış ve hemen kentin en uğrak noktalarından biri haline gelmişti.
16
Etleri tuzlarken yaptığı hareketle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin sosyal medyada ve Boston'da büyük ilgi çeken yeni restoranı sadece 10 gün sonra kapatıldı.
26
Gerekçe ise koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ihlal ve yangın çıkışlarının şartnamelere uygun olmaması gösterildi.
36
Bunun dışında Nusr-et Steakhouse'un mutfağında yer alan buzdolabı ve bulaşık makinelerinin kullanımı için de yeterli düzenlemelerin yapılmadığı eksiklikler arasında gösteriliyor.
46