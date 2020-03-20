Nusret Gökçe'ye binlerce mesaj yağdı telefon numarasını paylaştı
Nusret Gökçe, telefon numarasını moral vermek için sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı. Nusret Gökçe'ye mesaj yağdı, birçok kişiyle telefonda görüşüp Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.
Tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü biri haline gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe, sosyal medya hesabı Instagram'dan telefon numarasını paylaştı ve gören herkesin kendisini aramasını istedi. Nusret, not olarak ise ''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' yazısını yazdı.
Telefon numarasını paylaşmasıyla Nusret Gökçe'ye binlerce mesaj ve arama yağdı. Gökçe, aramalara tek tek cevap vermeye çalıştı. Kendisini arayanların telefonunu açan Nusret Gökçe, ulaşamayanların ise mesajlarına cevap verdi.
Nusret Gökçe, cep telefona 20 bine yakın sms geldiğini de gösterdi. Arayan birçok takipçisi Nusret Gökçe'yle konuşmak için binlerce kez aradığını ve zar zor telefon görüşmesini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kendisini arayan takipçilerine iyi dilekler dileyen Nusret Gökçe, yaptığı tüm görüşmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.