Nusret Gökçe’ye ABD 1.5 milyon TL ceza kesip kapısına asınca ortalık karıştı
'Salt Bae' lakabıyla dünyaca şöhret kazanan ünlü işletmeci Nusret Gökçe, ABD'de çalışanlarıyla davalık oldu ve ABD federal mahkemesi tarafından 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
İş hayatındaki başarısı kadar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Nusret Gökçe'nin ünü Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şubeler açan ünlü işetmecinin başı dertte.
Haberi Ali Eyüboğlu, "New York, Manhattan’da yer alan restoranındaki garsonları işten çıkaran Nusret Gökçe’ye, ABD Federal Mahkemesi, 250 bin dolar ceza verdi" diyerek kamuoyuna duyurdu.
Eyüboğlu şöyle devam etti:
Mahkeme; Gökçe’nin, çalışanlara dağıtılması gereken bahşişlerden pay almasına itiraz eden Süleyman Kucur, Onur Uscula, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkus’u haksız yere işten çıkardığına hükmetti.
Mahkeme, garsonların alacakları toplu tazminattan doğacak tüm vergileri de Nusret’in ödemesine karar verdi.