Nusret Gökçe'nin yaptıkları 'pes' dedirtti hiçe saymadığı bir şey kalmadı

Sosyete kasabı Nusret Gökçe, ne kadar koronavirüs tedbiri varsa hepsini hiçe saydı. Maskesiz, eldivensiz sokağa çıkan Nusret Gökçe, yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ederken alınan tedbirler giderek ağırlaşıyor. Birçok insan zaruri olmadıkça evden çıkmayı tercih etmezken sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin yaptıkları ise 'pes' dedirtiyor.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında eldiven ve maske ile  sokağa çıkılması (eğer zorunluluk var ise) gereken bu günlerde 'Evde kal' çağrısına uymayan Nusret Gökçe, önceki sabah maske ve eldivensiz şekilde Etiler-Bebek arası spor yaptı.

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Gökçe'nin görüntülendiğini gören yardımcıları, gazetecilere engel olmaya çalıştı. Spor sonrası evinin yolunu tutan işletmeci, öğle saatlerinde yine maskesiz olarak sokağa çıktı.

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 Kuruçeşme'de bulunan lüks bir otelin iskelesinde milyonluk teknesine binerek Boğaz keyfi yapan Gökçe, sosyal mesafeye de uymadı.

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